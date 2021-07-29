Россия обжалует решение Гааги по ЮКОСу

Генпрокуратура обжалует решение арбитражного суда о взыскании с России 2,6 миллиарда долларов в пользу структуры бывшей нефтяной компании ЮКОС — Yukos Capital, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.
«В данной части окончательное арбитражное решение не может считаться законным и обоснованным. Генеральная прокуратура Российской Федерации в обязательном порядке обжалует данное решение», — говорится в сообщении.
Генпрокуратура указывает на нарушения в ходе процесса. В частности, Россия ставит под сомнение компетенцию состава арбитров и правомерность исковых требований Yukos Capital.
«Аргументированная позиция РФ позволила отвести подавляющую часть заявленных Yukos Capital требований», — отмечается в релизе.