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Центробанк похвалил россиян за тысячу доносов на компании

Lenta.ru
34 минуты назад

Россияне активно используют возможность пожаловаться Центробанку на компании с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.

По его словам, с момента публикации соответствующего списка через интернет-приемную и форму анонимного информирования поступило более тысячи доносов. Отдельно представитель регулятора похвалил некоторые саморегулируемые организации (СРО), которые прислали уже готовые списки с жалобами от организаций-членов и клиентов.

Лях заверил, что в ЦБ в обязательном порядке проверяют всю полученную информацию. Он напомнил, что регулятор и раньше использовал данные от профессиональных сообществ и граждан для разоблачения нелегальной деятельности. С их помощью удается обнаружить до половины таких компаний, но теперь процесс пошел еще активнее.

Центробанк опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке 1 июня. На первом этапе в него вошли порядка 1,8 тысячи организаций. К настоящему времени их количество превысило две тысячи.

Предполагалось, что участники рынка и обычные граждане могут использовать списки для снижения рисков в собственной деятельности. Юридической силы этот документ не имеет, однако его фигуранты уже столкнулись с тем, что банки в массовом порядке начали отказываться от сотрудничества с ними, в первую очередь предупреждать о закрытии счетов.

В том же интервью Лях рассказал, что в средней финансовой пирамиде россияне теряют от 30 до 50 миллионов рублей в месяц. Однако он признал, что речь идет только об экспертной оценке, потому что зачастую доверчивые граждане используют наличные или переводы с карты на карту.

Компании,Видео,Валерий Лях,Центральный банк России,РИА Новости,
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