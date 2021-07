Россия не сможет отказаться от компенсации: Депутат о решении суда по делу ЮКОСА

В 2005 году компании — акционеры ЮКОСа (Veteran Petroleum Ltd., Yukos Universal Ltd. и Hulley Enterprises Ltd.) обратились в Гаагский суд с иском к России на $114 млрд. В заявлении было указано, что РФ нарушила их права в качестве иностранных инвесторов. В 2014 году этот иск был частично удовлетворён — акционерам должны были выплатить $50 млрд. Москва обжаловала этот вердикт, жалоба была удовлетворена в 2016 году.