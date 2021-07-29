Россия не сможет отказаться от компенсации: Депутат о решении суда по делу ЮКОСА

В России не существует правовых оснований не выполнять решения иностранных судов. Об этом NEWS.ru заявил депутат Государственной Думы Евгений Фёдоров, комментируя решение международного суда о компенсации в размере $5 млрд по делу экс-структуры ЮКОСа.

По словам парламентария, Россия, как правило, тянет с исполнением решения или старается обжаловать его максимальное число раз.

РИА Новости

Я не знаю ни одного случая, чтобы Россия отказалась исполнять решения иностранных судов. Политики об этом говорят, но механизмы экономики устроены таким образом, что правовых оснований для этого просто нет, — сказал Фёдоров.

Депутат добавил, что в недавно принятых поправках в Конституцию РФ указано, что суд имеет право только толковать решение иностранного органа в случае противоречия его основному закону страны.

Отменить решение иностранного органа или принять решение о неисполнении Конституционный суд не может. То есть мы подчиняемся решениям, но мы их растолковываем их по-другому, — объяснил Фёдоров.

По словам депутата, поправка к Конституции не распространяется на решения финансового характера.

У российской судебной системы нет права отмены решений иностранной судебной системе в экономических вопросах, — сказал Фёдоров.

Ранее нидерландский фонд Yukos сообщил, что апелляционный суд в Гааге обязал РФ выплатить по делу бывшей структуры ЮКОС $5 млрд, включая проценты и судебные издержки. В фонде Yukos уточнили, что согласно постановлению арбитражного суда, Россия незаконно присвоила займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании ЮКОС.

Апелляционный суд в Гааге обязал Россию выплатить $5 млрд по делу экс-акционеров ЮКОСа. Об этом говорится в сообщении нидерландского фонда Yukos, которое приводит РБК.

Бывшей структуре группы ЮКОС присуждена компенсация на $5 млрд, включая проценты и судебные издержки, — говорится в сообщении.

В фонде уточнили, что согласно постановлению арбитражного суда, Россия незаконно присвоила займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшематеринской компании. Кроме того, страна не давала хода делу в сторону разрешения в своих судах.

В 2005 году компании — акционеры ЮКОСа (Veteran Petroleum Ltd., Yukos Universal Ltd. и Hulley Enterprises Ltd.) обратились в Гаагский суд с иском к России на $114 млрд. В заявлении было указано, что РФ нарушила их права в качестве иностранных инвесторов. В 2014 году этот иск был частично удовлетворён — акционерам должны были выплатить $50 млрд. Москва обжаловала этот вердикт, жалоба была удовлетворена в 2016 году.

Генеральный прокурор Нидерландов оставил в силе решение о выплате Российской Федерацией более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. Соответствующее решение опубликовано на сайте Верховного суда королевства.

«Генпрокурор рекомендует Верховному суду отклонить (поданную Россией) кассационную жалобу и оставить в силе решение апелляционного суда», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году международный арбитраж обязал Россию выплатить более $50 млрд компаниям, связанным с бывшими акционерами ЮКОСа. Судьи сочли, что Россия якобы нарушила подписанный, но не ратифицированный ею Договор к Энергетической хартии, тогда российская сторона апеллировала к невозможности применения некоторых положений документа без его ратификации.

При обжаловании этого вердикта окружной суд Гааги в 2016 году занял сторону России, отменив обязательства по выплатам. Но апелляционный суд Гааги в феврале 2020 года отменил вердикт окружного суда и восстановил арбитражные решения, снова обязав РФ выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более $50 млрд. На это решение Россия подала кассацию в Верховный суд Нидерландов.

Россия будет вынуждена выплатить компенсации по делу ЮКОСа только после принятия данного решения в Конституционном суде РФ, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

Таким образом он прокомментировал заявление бывшей структуры группы ЮКОС — Yukos Capital — о решении международного третейского суда о выплате компенсации в размере пяти миллиардов долларов со стороны России.

«Решение международного суда может не исполняться на территории РФ, пока не пройдет определенная процедура в Конституционном суде. Если Конституционный суд признал соответствующим конституции данное решение, наверное, оно может исполняться. Все зависит от Конституционного суда, должно быть соответствующее решение. Если его нет, то оно может не исполняться, если оно есть, то может исполняться», — пояснил он.

Генпрокуратура обжалует решение арбитражного суда о взыскании с России 2,6 миллиарда долларов в пользу структуры бывшей нефтяной компании ЮКОС — Yukos Capital, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

«В данной части окончательное арбитражное решение не может считаться законным и обоснованным. Генеральная прокуратура Российской Федерации в обязательном порядке обжалует данное решение», — говорится в сообщении.

Генпрокуратура указывает на нарушения в ходе процесса. В частности, Россия ставит под сомнение компетенцию состава арбитров и правомерность исковых требований Yukos Capital. «Аргументированная позиция РФ позволила отвести подавляющую часть заявленных Yukos Capital требований», — отмечается в релизе.