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Украина объяснила надежды на остановку «Северного потока-2»

Lenta.ru
1 час назад

Глава оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) Сергей Макогон в интервью украинскому радио НВ объяснил, что надежды на остановку газопровода «Северный поток-2» по-прежнему остаются, и связаны они в первую очередь с формой соглашения США и Германии.

Украина объяснила надежды на остановку «Северного потока-2»
Фото: страница Сергея Макогона в Facebookстраница Сергея Макогона в Facebook

Он напомнил, что под совместным заявлением МИД Германии и Госдепа США подписей нет, по сути речь идет о некой декларации, а не о сделке. Другими словами, в нем обозначаются лишь рамки будущих переговоров и сотрудничества по газопроводу.

«Поэтому я считаю, что у нас еще есть очень большие шансы бороться за сохранение транзита и против "Северного потока-2"», — подчеркнул Макогон. Он напомнил, что маршрут предстоит сертифицировать, а это требует исполнения жестких норм европейского энергетического законодательства, Третьего энергетического пакета, который предусматривает ограничения для компании-оператора.

По словам главы «Оператора ГТС», следить за этими формальностями будут не только украинские власти, но и Польша. Есть поддержка и со стороны Еврокомиссии.

При этом в ходе беседы Макогон назвал сомнительной компенсацию, которую предложили Украине за начало эксплуатацию газопровода. Инвестиции в развитие энергетики в республике не сравнятся с доходом, который она получает за транзит.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в ходе визита в Вашингтон заявил, что в Конгрессе США много недовольных сделкой с Германией по поводу «Северного потока-2». Он также выразил надежду, что борьба еще не закончена.

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