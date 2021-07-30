Раскрыты детали законопроекта об аресте имущества бизнеса

У Федеральной налоговой службы может появиться право на арест активов организации-неплательщика, пишет «Коммерсант» со ссылкой на законопроект о поправках к Налоговому кодексу о предварительных обеспечительных мерах.

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В настоящее время налоговая служба имеет право арестовать банковские счета компании в случае завершения выездной налоговой проверки в отношении организации. Теперь ФНС могут позволить ограничивать собственника в возможности закладывать или отчуждать имущество, по стоимости эквивалентное предполагаемой сумме недоплаты налогов или страховых взносов соцфондов. В результате организация, которую заподозрили в неуплате налогов, будет иметь намного меньше возможностей по выводу активов.

У ФНС будет право произвести арест недвижимости, автотранспорта, ценных бумаг, «предметов дизайна служебных помещений» и любых активов, исключая «готовую продукцию, сырье и материалы», говорится в документе.

Налоговики уже имеют необходимые полномочия для того, чтобы осуществлять взыскания, указывает президент «Опоры России» Александр Калинин.

«Если есть основание, ФНС обращается в Следственный комитет и МВД, возбуждается уголовное дело. Обеспечительные меры по решению суда налоговики получат достаточно быстро», — подчеркнул он.

Как отмечается, одна из задач Минфина и ФНС в этом проекте - четкое разграничение «криминальных» и «деловых» сценариев в налоговых спорах.