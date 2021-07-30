Ретейлер Inditex начал сотрудничать с Wildberries

"Жители нашей страны все чаще приобретают одежду и обувь онлайн. Несмотря на общее снижение продаж в модной индустрии, оборот продавцов в fashion-сегменте в первом полугодии 2021 года на Wildberries вырос на 39% в годовом исчислении, до 135,8 млрд руб. Самыми популярными покупками за шесть месяцев 2021 года в России стали футболки (14 млн шт.), платья (6 млн шт.) и брюки (5 млн шт.)", - отметили в компании.