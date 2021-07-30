Amazon получил рекордный штраф в Европе

Национальная комиссия Люксембурга по защите данных оштрафовала американскую компанию Amazon на 746 миллионов евро (887 миллионов долларов) за нарушения при обработке персональных данных пользователей. Об этом сообщает CNBC.

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В комиссии сочли, что обработка персональных данных Amazon не соответствует регламенту Евросоюза (ЕС) по защите данных. Претензии связаны с показом клиентам релевантной рекламы. Это рекордный штраф за подобные нарушения с момента вступления в силу в ЕС Общего регламента защиты персональных данных 25 мая 2018 года. Согласно документу, Amazon могли наказать на сумму до 20 миллионов евро.

Комиссия выписала штраф еще 16 июля, но известно о нем стало сегодня после того, как Amazon отправила квартальный отчет в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Помимо денежного наказания, американская компания обязана пересмотреть действующую практику сбора персональных данных.

В компании решение комиссии назвали необоснованным и заявили, что оспорят его. Amazon отметила, что данные клиентов никогда не передавались третьим лицам. После публикации этой информации акции Amazon на Nasdaq на открытии торгов 30 июля упали сразу на 7,14 процента. К 17:15 по московскому времени стоимость ценных бумаг отыграла падение до 6,8 процента — до 3 355 тысячи долларов за штуку.

По итогам финансового года, который закрылся 31 марта, прибыль Amazon составила 26,9 миллиарда долларов. За первый квартал 2021 года компания заработала 8,1 миллиарда долларов.