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Porsche инвестирует в космический стартап

Газета.Ru
21 минуту назад

Porsche выделил 75 миллионов долларов немецкой компании Isar Aerospace, которая готова составить конкуренцию Blue Origin, SpaceX и Virgin Galactic. Об этом сообщает Daily Mail.

Porsche инвестирует в космический стартап
Фото: ReutersReuters

"Мы инвестируем в компанию, которая может зарекомендовать себя как ведущий европейский производитель ракет-носителей", - сказал член правления Porsche Лутц Мешке журналистам.

Он отметил, что быстрое развитие частной космической компании впечатляет, а в будущем экономически эффективный запуск ракет и спутников, на котором специализируется Isar Aerospace, станет стимулом для инноваций во многих отраслях промышленности. Представители стартапа заявили, что финансирование позволит совершенствовать инфраструктуру, тестировать и производить собственные автоматизированные ракеты.

Isar Aerospace - это частная компания из Оттобрунна, разрабатывающая ракеты-носители, предназначенные для транспортировки спутников на орбиту Земли. В отличие от Blue Origin и Virgin Galactic фирма отказалась от пилотируемых полетов, рассчитывая, что это повысит экономическую эффективность запусков. В настоящее время представители Isar Aerospace заявляют, что первым коммерческим клиентом компании стала европейская корпорация Airbus Group. Кроме того, в мае был заключен контракт с Немецким аэрокосмическим центром на запуск двух спутников. Первый полет Isar Aerospace планирует в 2022 году.

Компании,SpaceX,
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