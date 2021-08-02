Дефицит растет: «Газпром» снизил поставки в Европу

Российская компания «Газпром» сократила поставки газа в крупнейшие подземные хранилища газа в Европе. Как отмечают СМИ, это не свойственно для выходных дней, так как обычно в это время освобождаются ресурсы из-за низкого спроса на топливо со стороны промышленности. Ранее в США выражали мнение, что, сокращая поставки и повышая стоимость газа, Россия пытается заставить Германию быстрее запустить «Северный поток — 2».

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«Газпром» сократил закачку газа в подземные европейские хранилища с субботы, 31 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные портала Gas Infrastructure Europe.

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В частности, речь идет о крупнейших хранилищах, используемых российской компанией в Европе: Хайдах (Австрия), Реден (Германия), Бергермеер (Нидерланды).

Издание отмечает, что в выходные обычно закачка газа растет. Это происходит из-за того, что спрос со стороны промышленности снижается — высвобожденные дополнительные ресурсы отправляют в хранилища.

Параллельно с этим сократились поставки газа в Европу по газопроводу «Ямал-Европа», который проходит в ФРГ через Белоруссию и Польшу.

По данным германского транзитного оператора Gascade, на которого ссылается «Интерфакс», поставки сократились с 84 млн куб. м в предыдущие несколько суток до 50 млн кубов в субботу и 60 млн куб. м в воскресенье.

О сокращении поставок ранее писало и РИА «Новости». Агентство отметило, что это произошло из-за ремонтных работ на газопроводе «Ямал-Европа» и на «Северном потоке — 1».

В связи с этим в европейских подземных хранилищах образовался дефицит запасов, а цены на топливо выросли. По данным «Интерфакса», цены на европейском рынке перевалили за $500 за тысячу кубов. Вместе с тем восстановление запасов газа после холодной зимы осложняет нехватка СПГ на мировом рынке.

Агентство отмечает, что для «Газпрома» главным приоритетом является заполнение российских подземных хранилищ газа (ПХГ). При этом данные о заполнении ПХГ России не публикуются так оперативно, как в Европе.

В то же время «Интерфакс» напоминает, что предполагается, что потребность в газе для закачки в ПХГ в 2021 году будет больше на 16 млрд кубометров, чем в 2019 году, но план «добычи газа на 2021 год в зоне Единой системы газоснабжения предусматривается не выше, а даже немного ниже 2019 года», пишет агентство.

Двумя днями ранее обозреватель National Interest Диана Фрэнсис заявила, что Россия стала «сокращать поставки газа через Украину в европейские страны, уменьшать запасы голубого топлива и повышать цены». По ее словам, Москва «играет мускулами» до открытия «Северного потока — 2». Фрэнсис утверждает, что это произошло после того, как американский президент Джо Байден решил не вводить санкции против немецкой компании-оператора газопровода.

«Очевидно, что маневр нацелен на оказание давления на будущее немецкое правительство, чтобы оно быстро согласилось ввести трубопровод в эксплуатацию», — считает публицист.

Она призвала не допустить завершения строительства, чтобы лишить российскую сторону возможности «принуждения».

В то же время РИА «Новости» отмечает, что на венгерской торговой платформе RBP утверждается, что «Газпром» не стал бронировать на август лишь дополнительный объем мощностей для транзита газа через Украину.

В конце 2019 года Россия и Украина подписали контракт на пять лет. «Газпром» обязался прокачать 65 млрд куб. м газа в первый год и по 40 млрд кубов топлива в последующие четыре года. Ежесуточный объем газа, как пишет агентство, составляет примерно 109 млн куб. м. При этом российская компания ежемесячно бронирует дополнительные мощности украинской ГТС.