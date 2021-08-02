ФНС будет высчитывать норму налоговой нагрузки для бизнеса

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ запустит с 2022 года аналитический комплекс «Налоговый потенциал». Он предназначен прежде всего для прогнозирования доходов бюджетов субъектов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В частности, «Налоговый потенциал» будет отслеживать отклонения уровня рентабельности, налоговой нагрузки, зарплат в организации от средней по региону, рассказал федеральный чиновник «Ведомостям».

Под контроль комплекса попадут индивидуальные предприниматели как на общей системе налогообложения, так и на спецрежимах, а также самозанятые.