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ФНС будет высчитывать норму налоговой нагрузки для бизнеса

RB.ruиещё 2
30 минут назад

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ запустит с 2022 года аналитический комплекс «Налоговый потенциал». Он предназначен прежде всего для прогнозирования доходов бюджетов субъектов.

ФНС будет высчитывать норму налоговой нагрузки для бизнеса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, «Налоговый потенциал» будет отслеживать отклонения уровня рентабельности, налоговой нагрузки, зарплат в организации от средней по региону, рассказал федеральный чиновник «Ведомостям».

Под контроль комплекса попадут индивидуальные предприниматели как на общей системе налогообложения, так и на спецрежимах, а также самозанятые.

Анализировать финансовое состояние и налоговые риски бизнеса будут более чем по 50 показателям. По утверждению источника издания, отклонения от нормы не будет означать, что компания применяет незаконные схемы минимизации налогов и недоплачивает их, но они попадут в зону повышенного внимания.

Компании,Федеральная налоговая служба,Ведомости,
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