На поддержку малого бизнеса и НКО выделят еще ₽8 млрд

Кабмин поддержит предприятия малого и среднего бизнеса и социально ориентированные некоммерческие организации субсидиями на восемь миллиардов рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, сообщается на сайте Правительства.
В ряде регионов, по словам премьера, сохраняются или вводятся новые ограничения для борьбы с коронавирусом и многие предприятия МСП по-прежнему находятся в сложном положении.
«Выделим восемь миллиардов рублей на субсидии, которые сможет получить не только малый и средний бизнес, но и социально ориентированные некоммерческие организации», — приводятся на сайте слова Мишустина.
Глава кабмина уточнил, что это предложение недавно одобрил глава государства.
Чтобы получить краткосрочный безвозмездный грант, нужно направить заявку в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика. «В прошлом году ФНС достаточно оперативно обеспечила доведение средств до предпринимателей. Уверен, они справятся с этой задачей и сейчас», — добавил Михаил Мишустин.
Ранее кабмин предложил смягчить условия доступа МСП к господдержке. В правительственном законопроекте, внесённом в Госдуму в июле, речь идёт о сокращении с трёх лет до одного года срока ограничения на получение субъектами малого и среднего предпринимательства финансирования от государства, если они незначительно нарушили порядок и условия её оказания в прошлом.
В конце марта Минэкономразвития представило обновлённый паспорт национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Целью проекта, в частности, является увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 миллионов человек.