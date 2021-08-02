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Эксперт призвал удалить популярное приложение с iPhone

Газета.Ru
43 минуты назад

Почта Gmail отслеживает действия пользователей и тайно собирает данные о них, сообщил обозреватель Forbes Зак Доффман. В связи с этим он призвал всех владельцев iPhone удалить приложение со своих устройств.

Эксперт призвал удалить приложение Gmail с iPhone
Фото: ReutersReuters

«Прямо сейчас 70% писем, которые вы получаете, пронизаны секретными трекерами, которые собирают и обрабатывают информацию о вас», — отмечает Доффман.

С выходом iOS 15 Apple обновила собственную почту. Теперь в письмах, отправленных на нее, не могут быть зашиты трекеры отслеживания, что делает ее в разы безопаснее. В связи с этим Доффман советует владельцам iPhone полностью отказаться от использования Gmail и перейти на встроенный «яблочный» сервис.

Компании,Apple,Forbes,
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