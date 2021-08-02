Три российские пиццерии вошли в топ-50 лучших в Европе

Московские пиццерии «Пицца 22 см» и La bottega siciliana, а также петербургский ресторан R14 попали в ежегодный рейтинг «Топ-50 лучших пиццерий Европы». В нём не учитываются итальянские пиццерии, для них создан отдельный топ. Московские рестораны уже попадали в рейтинг в 2020 году, тогда как R14 вошла в число лучших впервые. Лидером рейтинга стала парижская пиццерия «Peppe Pizzeria».
Обе московские пиццерии смогли подняться в рейтинге по сравнению с 2020 годом: «Пицца 22 см» заняла 13-е место (30-я строчка в 2020-м), а La bottega siciliana — 28-е (в 2020-м — 37-е). Дебютант рейтинга, петербургский R14 стартовал с 45-й позиции.
Эксперты отметили, что «Пицца 22 см» продолжает улучшать сервис и качество, несмотря на трудности, вызванные пандемией. По словам составителей рейтинга, особенно москвичам удаётся пицца в неаполитанском стиле. Сам ресторан при этом нарекли «посольством итальянского колорита в самом центре города».
В свою очередь, La bottega siciliana, по мнению итальянцев, входит в число лучших благодаря стараниям итальянского шеф-повара Стефано Просперини. «La bottega siciliana — безопасное убежище для итальянцев и для тех, кто мечтает о вкусах и ароматах бель-паэзе», — отмечается в рейтинге.
Годом ранее лучшей признали пиццерию I Masanielli di Francesco Martucci в городе Казерте недалеко от Неаполя.
Ранее «Секрет» писал, что владелец бренда японских ресторанов «Тануки» планирует открыть новый бизнес по доставке пиццы. Сеть пиццерий может появиться на базе уже существующих ресторанов. Присмотреться к новому формату работы компанию заставила пандемия, выявившая большой спрос на пиццу среди россиян.