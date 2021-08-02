Три российские пиццерии вошли в топ-50 лучших в Европе

Московские пиццерии «Пицца 22 см» и La bottega siciliana, а также петербургский ресторан R14 попали в ежегодный рейтинг «Топ-50 лучших пиццерий Европы». В нём не учитываются итальянские пиццерии, для них создан отдельный топ. Московские рестораны уже попадали в рейтинг в 2020 году, тогда как R14 вошла в число лучших впервые. Лидером рейтинга стала парижская пиццерия «Peppe Pizzeria».

Обе московские пиццерии смогли подняться в рейтинге по сравнению с 2020 годом: «Пицца 22 см» заняла 13-е место (30-я строчка в 2020-м), а La bottega siciliana — 28-е (в 2020-м — 37-е). Дебютант рейтинга, петербургский R14 стартовал с 45-й позиции.

Эксперты отметили, что «Пицца 22 см» продолжает улучшать сервис и качество, несмотря на трудности, вызванные пандемией. По словам составителей рейтинга, особенно москвичам удаётся пицца в неаполитанском стиле. Сам ресторан при этом нарекли «посольством итальянского колорита в самом центре города».

В свою очередь, La bottega siciliana, по мнению итальянцев, входит в число лучших благодаря стараниям итальянского шеф-повара Стефано Просперини. «La bottega siciliana — безопасное убежище для итальянцев и для тех, кто мечтает о вкусах и ароматах бель-паэзе», — отмечается в рейтинге.

Годом ранее лучшей признали пиццерию I Masanielli di Francesco Martucci в городе Казерте недалеко от Неаполя.