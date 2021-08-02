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Россия резко нарастила добычу газа

Lenta.ru
1 час назад

В первые семь месяцев 2021 года Россия нарастила добычу газа. Объемы в январе-июле резко увеличились и достигли 442,08 миллиарда кубометров, что является ростом на 13,2 процента в годовом выражении, пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперативную сводку Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). В июле было произведено 57,59 миллиарда кубометров (плюс 16,4 процента за год).

Россия резко нарастила добычу газа
Фото: ТАССТАСС

Лидер сектора «Газпром» в своем Telegram-канале сообщил, что его добыча к концу июля, по предварительным данным, достигла 298,2 миллиарда кубометров, что на 18,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом экспорт газа компании вырос на 23,2 процента, поставки в дальнее зарубежье увеличены до 115,3 миллиарда кубометров.

Что касается добычи нефти и газового конденсата с января по июль, то она, по сведениям ЦДУ ТЭК, снизилась. Объем составил 299,24 миллиона тонн, что на 1,7 процента меньше, чем в те же месяцы 2020 года. Среднесуточная добыча составила 10,35 миллиона баррелей. Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы газа в январе-июле 2021 года добыла «Роснефть» — 24,56 миллиарда кубометров. Данные ЦДУ ТЭК и по нефти, и по газу учитывают поправку на високосный год.

В середине июля «Газпром» также сообщал, что экспорт газа в страны дальнего зарубежья за шесть с половиной месяцев 2021 года приблизился к историческому рекорду и достиг 107,5 миллиарда кубометров. В Центральном банке России, подсчитывая объемы экспорта страны в целом во втором квартале года, также отмечали рост поставок природного газа в ценовом выражении — на 131 процент на годовом уровне и на 10 процентов по сравнению с 2019 годом. Экспорт нефти также вырос, в том числе увеличились поставки в США, что связано с ростом цен.

Компании,Роснефть,Газпром,Центральный банк России,Интерфакс,
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