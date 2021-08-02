Россия резко нарастила добычу газа

В первые семь месяцев 2021 года Россия нарастила добычу газа. Объемы в январе-июле резко увеличились и достигли 442,08 миллиарда кубометров, что является ростом на 13,2 процента в годовом выражении, пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперативную сводку Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). В июле было произведено 57,59 миллиарда кубометров (плюс 16,4 процента за год).

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Лидер сектора «Газпром» в своем Telegram-канале сообщил, что его добыча к концу июля, по предварительным данным, достигла 298,2 миллиарда кубометров, что на 18,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом экспорт газа компании вырос на 23,2 процента, поставки в дальнее зарубежье увеличены до 115,3 миллиарда кубометров.

Что касается добычи нефти и газового конденсата с января по июль, то она, по сведениям ЦДУ ТЭК, снизилась. Объем составил 299,24 миллиона тонн, что на 1,7 процента меньше, чем в те же месяцы 2020 года. Среднесуточная добыча составила 10,35 миллиона баррелей. Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы газа в январе-июле 2021 года добыла «Роснефть» — 24,56 миллиарда кубометров. Данные ЦДУ ТЭК и по нефти, и по газу учитывают поправку на високосный год.