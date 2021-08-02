США не указ: Германия не намерена отказываться от "Северного потока-2" при любых условиях

Германия не откажется от «Северного потока – 2», даже если Россия будет использовать газопровод как «геополитическое оружие». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Берлине.
«Германия не намерена перекрывать "Северный поток — 2", если (президент РФ) Владимир Путин попытается использовать вызывающий споры трубопровод как геополитическое оружие, что бы США ни говорили», - приводит РИА «Новости» слова агентства.
По информации источников, в случае злоупотреблений Москвы Германия не будет принимать меры против «Северного потока – 2», а будет расширять санкции в отношении РФ на уровне Евросоюза, что является «более сложным путем для ответа РФ».
США и Германия опубликовали совместное заявление по «Северному потоку-2», в котором отметили, что Россия должна будет обеспечивать транзит газа и через территорию Украины после 2024 года. Германия также обязалась добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если та будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния.
Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от РФ через Балтийское море до Германии. Готовность «Северного потока – 2» на сегодняшний день составляет 99%. По данным компании-оператора Nord Stream 2 AG, осталось уложить менее 25 километров второй нитки газопровода, на что уйдет около трех-четырех недель.