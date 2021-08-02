Сбербанк зачислил государственные выплаты на детей

Сбербанк перевел госвыплаты на детей в преддверии нового учебного года. Помимо 10 тысяч рублей, которые полагаются на каждого ребенка от государства, клиенты банка в течение двух рабочих дней получат доступ к подписке СберПрайм на три месяца за рубль.

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После активации СберПрайм в течение двух рабочих дней будет направлен промокод, которым можно расплатиться на тысячу рублей в СберМаркете и на такую же сумму — в СберМегаМаркете. Промокод действует до конца года. Пользователи могут оплатить им до 20 процентов стоимости заказа на СберМаркете и до половины — на СберМегаМаркете. В оба сервиса можно зайти без логина и пароля благодаря Сбер ID.

Кроме того, клиенты банка получат промокод для бесплатного подключения страховки от несчастного случая от «Сбербанк страхование» с покрытием 400 тысяч рублей по каждому риску на всех детей сроком на один год.

Также с 5 августа Сбер запускает акцию «Снова в школу!». На СберМегаМаркете и СберМаркете будет категория, где соберут все необходимые товары для подготовки ребенка к школе.