«Лента» завершила сделку по покупке супермаркетов Billa

"В результате приобретения, одобренного Федеральной антимонопольной службой России в июле 2021 года, "Лента" станет вторым оператором супермаркетов в Москве и Московской области по количеству магазинов. Цена покупки на момент закрытия составила около 225 миллионов, что отражает ряд корректировок на момент завершения транзакции, связанных с фактическим уровнем денежных средств, долга и оборотного капитала "Билла Россия", - отмечается в сообщении.