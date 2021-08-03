В ЕС признали COVID-сертификаты использующей «Спутник V» страны

Европейская комиссия (ЕК) признала COVID-сертификаты Сан-Марино и Ватикана действующими на территории ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

«2 августа Еврокомиссия утвердила решения, обеспечивающие, что ковид-сертификаты, выданные в Ватикане и Сан-Марино, эквивалентны Европейскому цифровому ковид-сертификату», — сказано в заявлении исполнительного органа.

В ЕК уточнили, что владельцы указанных сертификатов смогут использовать их на тех же условиях, что и обладатели сертификатов ЕС.

Сан-Марино является одной из нескольких стран Европы, использующих российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Поставки препарата в страну начались в феврале. Большинство жителей Сан-Марино уже сделали прививку российской вакциной.