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ЦБ объявил о подготовке к продаже банка «Открытие»

News.ruиещё 4
17 минут назад

Центробанк начал подготовку к продаже акций банка «Открытие». Об этом сообщается на сайте ЦБ.

ЦБ начал подготовку к продаже акций банка "Открытие"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для этого будут организованы специальные торги. Также Банк России рассматривает альтернативный способ продажи акций банка стратегическому инвестору.

Согласно требованиям федерального законодательства, Центробанк объявляет о начале приёма сообщений заинтересованных лиц о намерении принять участие в процедурах реализации акций банка, — сказано в сообщении.

Заявки будут приниматься с 11 по 22 октября. После этого Банк России примет решение о способе реализации акций «Открытия».

Ранее сообщалось, что российский банковский сектор отличает низкий уровень конкуренции. К такому выводу пришли аналитики Центробанка в докладе об «Основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2022 год и период 2023 и 2024 годов».

Отмечается, что девять из 15 сегментов отечественного рынка оказались в низкой конкурентной зоне. Банковский же сектор практически полностью остался в так называемой красной области риска.

Компании,Ханты-Мансийский банк "Открытие",Центральный банк России,
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