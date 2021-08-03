ЦБ начал подготовку к продаже акций банка "Открытие"

Центробанк начал подготовку к продаже акций банка «Открытие». Об этом сообщается на сайте ЦБ.

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Для этого будут организованы специальные торги. Также Банк России рассматривает альтернативный способ продажи акций банка стратегическому инвестору.

Согласно требованиям федерального законодательства, Центробанк объявляет о начале приёма сообщений заинтересованных лиц о намерении принять участие в процедурах реализации акций банка, — сказано в сообщении.

Заявки будут приниматься с 11 по 22 октября. После этого Банк России примет решение о способе реализации акций «Открытия».

Ранее сообщалось, что российский банковский сектор отличает низкий уровень конкуренции. К такому выводу пришли аналитики Центробанка в докладе об «Основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2022 год и период 2023 и 2024 годов».