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НДС для российского бизнеса предложили снизить до 15%

News.ru
2 часа назад

Правительству стоит поэтапно снизить налог на добавленную стоимость (НДС) для бизнеса с 20 до 15%. Об этом в беседе с журналистами URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В России предложили снизить НДС для бизнеса
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Я считаю, что нам нужно поддержать бизнес. Самая лучшая поддержка бизнеса — это снижение налога на добавленную стоимость. Не сразу, поэтапно до 15%, — заявил Аксаков.

Депутат отметил, что также следует отменить возврат НДС для компаний, которые экспортируют сырьё из РФ. По мнению политика, такой шаг позволит стимулировать предприятия отказаться от экспорта сырья в пользу готового продукта. Таким образом, в перспективе вырастет объём экспорта в денежном выражении.

Ранее стало известно, что кабинет министров России отверг законопроект о повышении предельной суммы для получения налогового вычета в три раза — со 120 тысяч рублей до 360 тысяч. Инициатива приведёт к увеличению расходов из бюджетов субъектов, считают в правительстве. При этом в пояснительной записке нет оценки этих расходов и источников для их компенсации.

Компании,Экономика,Анатолий Аксаков,Госдума,
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