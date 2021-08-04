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Атаку Китая на собственные компании объяснили

Lenta.ru
1 час назад

Известный инвестор, миллиардер, основатель инвесткомпании Bridgewater Associates Рэй Далио объяснил атаку властей Китая на собственные компании, продолжающуюся несколько последних месяцев. Его слова приводит CNBC.

Инвестор объяснил атаку Китая на собственные компании
Фото: ReutersReuters

По мнению Далио, действия Пекина не преследуют цель подавить развитие некоторых секторов национальной экономики, в первую очередь высоких технологий и образования, а направлены на снижение уровня неравенства в стране.

При этом Далио подчеркивает, что не считает принятые китайским правительством меры антикапиталистическими. Многие иностранные инвесторы, передумавшие вкладываться в выходящие на западные биржи китайские компании, неверно оценивают ситуацию в стране и «упускают происходящее в ней на самом деле».

Комментарии Далио прозвучали на фоне мер, которые Китай предпринимает в отношении очередной своей компании — агрегатора такси Didi, который провел IPO на Нью-Йоркской бирже. Пекин озаботился возможной утечкой персональных данных пассажиров и водителей и пригрозил компании крупными штрафами и временным запретом на работу. В ответ Didi объявила о решении провести процедуру делистинга и добровольно уйти с американской биржи.

Кроме того, поведение Пекина привело к масштабной распродаже акций китайских технологических корпораций на Гонконгской бирже и на площадках материкового Китая. За два дня в конце июля индекс гонконгской биржи Hang Seng обрушился на восемь процентов.

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