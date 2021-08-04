По данным оперативного мониторинга, «Газпром» приостановил наполнение подземных газохранилищ на территории Европы. Существенное сокращение поставок началось с субботы, 31-го июля.

Из данных портала Gas Infrastructure Europe следует, что за сутки 2 августа, закачка газа фактически прекратилась и даже ушла в минус. Остановлена закачка в хранилища Нидерландов (Бергермеер), Германии (Реден), а в хранилище Хайдах (Австрия) пошел отбор голубого топлива. Продолжается закачка в немецкие ПХГ (подземные хранилища газа) Катарина и Йемгум. Также сокращены поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа" (он проходит через Белоруссию и Польшу в Германию). Если до прошлой пятницы по нему прокачивалось 84 млн кубометров (на входе в Германию), то во вторник поток упал ниже 50 млн кубометров.

Одной из причин называется прошедшая холодная зима, в результате чего произошел рекордный отбора газа из российских ПХГ (почти 61 млрд кубометров). Поэтому "Газпрому" предстоит закачать такой же объем газа в хранилища. Они опустели везде, в том числе в Европе, но заполнение российских площадок для компании является приоритетом. И хотя потребность газа для закачки в ПХГ в 2021 году на 16 млрд кубометров больше, чем в 2019 году, план добычи газа на 2021 год в зоне Единой системы газоснабжения предусматривается не выше, а немного ниже 2019 года.

Несколько дней назад обозреватель National Interest Диана Фрэнсис заявила, что Россия стала "сокращать поставки газа через Украину в европейские страны, уменьшать запасы голубого топлива и повышать цены". По ее словам, Москва "играет мускулами" до открытия "Северного потока — 2".

Фрэнсис утверждает, что это произошло после того, как американский президент Джо Байден решил не вводить санкции против немецкой компании-оператора газопровода.

"Очевидно, что маневр нацелен на оказание давления на будущее немецкое правительство, чтобы оно быстро согласилось ввести трубопровод в эксплуатацию", - считает Фрэнсис.

Дело в том, что США и Европа опасаются, что с запуском "Северного потока - 2" Россия прекратит транзит газа через Украину, что сократит доходы союзника Запада. Поэтому ранее Вашингтон и Берлин договорились, что примут меры, если в 2024 году договор по транзиту газа не будет продлен еще на 10 лет.

В конце 2019 года Россия и Украина подписали контракт на пять лет. "Газпром" обязался прокачать 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубов топлива в последующие четыре года. Ежесуточный объем газа, как пишет агентство, составляет примерно 109 млн кубометров. При этом российская компания ежемесячно бронирует дополнительные мощности украинской ГТС (газотранспортная система).

Ранее "Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину и Польшу на четвертый квартал 2021 года. По данным венгерской торговой платформы RBP, всего по украинскому транзиту на данный период разместили дополнительные 9,8 миллиона кубометров газа в сутки.

Кроме того, российская госкорпорация не стала бронировать дополнительные ресурсы для транзита топлива по газопроводу "Ямал – Европа" на первые три квартала следующего года. На аукцион по данному направлению были выставлены твердые транзитные мощности на 89 млн кубометров в сутки. В бюджет концерна на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов.

Недавно "Газпром" повысил оценку средней цены своего экспорта в дальнее зарубежье в 2021 году до $240.

Как сообщает "Российская газета", дефицит газа в Европе обеспечивает поддержку большинством стран ЕС идеи о необходимости скорейшего запуска "Северного потока - 2".