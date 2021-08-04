Шереметьево признали самым загруженным аэропортом Европы

Московское Шереметьево стало самым загруженным аэропортом Европы — в июне пассажиропоток там составил почти 3 млн человек. В десятку по загруженности вошли и другие столичные аэропорты — Домодедово и Внуково, а также петербургское Пулково. Основную часть пассажиропотока в российских аэропортах обеспечивают внутренние перевозки.

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Согласно исследованию рынка европейских авиаперевозок, опубликованному на сайте компании Air Service One, пассажиропоток в Шереметьево в июне составил 2,9 млн человек. На втором месте — аэропорт Стамбула (2,8 млн пассажиров), на третьем и четвёртом местах — Домодедово (2,45 млн) и Пулково (1,8 млн). На девятом месте аэропорт Внуково — за первый месяц лета он принял 1,7 млн человек.

Сочинский аэропорт стал единственным, который показал рост пассажиропотока в сравнении с июнем 2019 года — в июне 2021-го он принял 1,3 млн человек, что позволило ему занять 14-е место.

Лондонский Хитроу, долгое время лидировавший в рейтинге пассажиропотока, на этот раз занял лишь 17-ю строчку — через него прошло 957 000 пассажиров. В интервью изданию Independent эксперт отметил, что для возвращения к привычным позициям Хитроу понадобится много времени, несмотря на постепенное снятие карантинных ограничений в столице Великобритании.