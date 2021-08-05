Британия передаст списанные корабли ВМС Украине

Великобритания передаст два списанных корабля ВМС Украине. Об этом говорится на сайте Королевских военно-морских сил.

Фото: Royal Navy Royal Navy

4 августа на военно-морской базе Клайд в Шотландии прошла торжественная церемония прощания с двумя противоминными кораблями — HMS Blyth и HMS Ramsey. Первый прослужил британскому флоту 20 лет, второй - 21 год.

«Прощай и спасибо за вашу службу, HMS Blyth и HMS Ramsey. Как два минных охотника вы были выведены из эксплуатации после 41 года коллективной службы», — говорится в сообщении британского флота.

В документе отмечается, что эти корабли обеспечивали поддержку операций на Ближнем Востоке и у берегов Соединенного Королевства, участвовали в миссиях НАТО в Средиземноморье и Северной Европе. Теперь, когда работы на них будут завершены, они поступят на вооружение украинских ВМС. Место минных тральщиков в Великобритании, как отмечается в заявлении, займут беспилотные автономные системы.