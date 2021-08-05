Московский аэропорт Шереметьево признали самым загруженным в Европе. За июнь он принял 2,94 миллиона пассажиров. Об этом сообщает британский портал Air Service One.

Фото: Марина Лысцева / ТАСС Марина Лысцева / ТАСС

Вторым по загруженности стал аэропорт Стамбула, который принял 2,8 миллиона пассажиров. Третье место заняла еще одна московская авиагавань — это аэропорт Домодедово с пассажиропотоком 2,45 миллиона людей за месяц.

Отмечается, что исторически наиболее загруженным аэропортом Европы является Хитроу в Лондоне. При этом сообщается, что последние два месяца подряд он занимает только 17-ю строчку рейтинга.

Ранее Шереметьево стал первым в России аэропортом с уникальной услугой — в нем появилась возможность пройти паспортный контроль по биометрии. Автоматизированная система паспортного контроля (АСПК) распознает паспорта граждан России 75-й серии и выше, имеющие биометрические метки. В итоге время прохождения пассажиром паспортного контроля значительно сократилось.