Московский аэропорт Шереметьево признали самым загруженным в Европе. За июнь он принял 2,94 миллиона пассажиров. Об этом сообщает британский портал Air Service One.
Вторым по загруженности стал аэропорт Стамбула, который принял 2,8 миллиона пассажиров. Третье место заняла еще одна московская авиагавань — это аэропорт Домодедово с пассажиропотоком 2,45 миллиона людей за месяц.
Отмечается, что исторически наиболее загруженным аэропортом Европы является Хитроу в Лондоне. При этом сообщается, что последние два месяца подряд он занимает только 17-ю строчку рейтинга.
Ранее Шереметьево стал первым в России аэропортом с уникальной услугой — в нем появилась возможность пройти паспортный контроль по биометрии. Автоматизированная система паспортного контроля (АСПК) распознает паспорта граждан России 75-й серии и выше, имеющие биометрические метки. В итоге время прохождения пассажиром паспортного контроля значительно сократилось.
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