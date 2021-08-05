Пассажиры экстренно севшего самолета вылетели в Москву

"Да, другой рейс вылетел примерно в 05:00", - сказал собеседник ведомства.

Рейс из Екатеринбурга в Москву спустя примерно час полета подал сигнал тревоги, пролетая над Удмуртией. Он изменил курс и в 00:03 сел в аэропорту Казани. Посадка прошла в штатном режиме. Как сообщил пресс-секретарь авиакомпании "Россия" Сергей Стариков, борт совершил вынужденную посадку по технической причине.