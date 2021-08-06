Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Суд объявил приговор опальному инвестору из США Калви

Lenta.ruиещё 5
23 минуты назад

Мещанский суд Москвы объявил приговор основателю фонда Baring Vostok, опальному инвестору из США Майклу Калви. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд объявил приговор опальному инвестору из США Калви
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Суд назначил Калви 5 лет и 6 месяцев наказания условно. Гражданин Франции Филипп Дельпаль, проходящий по этому же делу, получил 4,5 года условно.

Дело в отношении Калви возбудили в феврале 2019 года. Сначала основателя Baring Vostok поместили в СИЗО, а затем перевели под домашний арест. Поводом для преследования стал кредит банка Восточный «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ), который позднее был погашен за счет акций компании. Обвинение настаивало на том, что реальная стоимость пакета акций, полученных банком, составляла 600 тысяч рублей. Инвестор называл такую оценку недостоверной.

Компании,Филипп Дельпаль,Майкл Калви,ФСИН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители