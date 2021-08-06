Суд объявил приговор опальному инвестору из США Калви

Суд назначил Калви 5 лет и 6 месяцев наказания условно. Гражданин Франции Филипп Дельпаль , проходящий по этому же делу, получил 4,5 года условно.

Дело в отношении Калви возбудили в феврале 2019 года. Сначала основателя Baring Vostok поместили в СИЗО, а затем перевели под домашний арест. Поводом для преследования стал кредит банка Восточный «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ), который позднее был погашен за счет акций компании. Обвинение настаивало на том, что реальная стоимость пакета акций, полученных банком, составляла 600 тысяч рублей. Инвестор называл такую оценку недостоверной.