ЦБ отозвал лицензию у «КС Банка»

Центробанк отозвал лицензию у акционерного общества «КС Банк» из Саранска. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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«Банк России приказом от 6 августа ОД-1649 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «КС БАНК» АО «КС БАНК», — говорится в сообщении.

Уточняется, что решение принято в связи с нарушениями банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.