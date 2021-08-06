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Газпром начал отбирать газ из хранилищ в Европе и России

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
40 минут назад

Пожар на заводе стабилизации конденсата на Ямале значительно повлиял на добычу газа Газпрома, компании пришлось экстренно начать отбор газа из подземных хранилищ в Европе и России.

"Газпром" начал отбирать газ из хранилищ в Европе и России
Фото: ТАССТАСС

Как свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe, в день аварии, 5 августа, перешли в режим активного отбора хранилища Реден в Германии, Хайдах в Австрии и Бергермеер в Нидерландах. Кроме того, начался отбор газа из российских хранилищ, передает «Интерфакс».

Ранее в пятницу стоимость газа в Европе превысила 540 долларов за тысячу кубометров после пожара на заводе Газпрома в Ямало-Ненецком автономном округе.

В ночь на четверг в 23 километрах от Нового Уренгоя загорелось здание завода Газпрома по подготовке конденсата к транспорту. К утру пятницы пожар был полностью ликвидирован.

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Из-за пожара прокачка через газопровод «Ямал – Европа» снизилась вдвое. Так, в течение всего дня 5 августа ГТС Германии на входе принимала примерно 1,9-2,1 млн кубометров газа, а после 18.00 мск четверга прием упал до 1 млн кубометров в час. В пятницу с 7.00 мск объем прокачки немного подрос, примерно до 1,5-1,6 млн кубометров газа в час.

Напомним также, в понедельник стало известно, что с 31 июля Газпром снизил закачку газа в подземные хранилища в Австрии, Германии, Нидерландах и поставки через Польшу. В июле Газпром указал на медленный темп восстановления запасов газа в подземных хранилищах Европы. При этом стоимость газа на спотовом рынке Европы обновляет многолетние максимумы. В конце июня сообщалось, что дефицит газа в Европе связан с низкими запасами в подземных хранилищах, которые надо заполнять, с уходом СПГ в Азию, и с Газпромом, который не стал резко наращивать поставки сверх его обязательств по контрактам.

Компании,Экономика,Газпром,Интерфакс,
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