Биржевая цена газа в Европе впервые превысила $540 за 1 тыс. кубометров

Цена на газ в Европе обновила рекорд и превысила $540 за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщают на бирже ICE Futures. Согласно данным торгов в 11.30 мск, стоимость фьючерса на газ по индексу TTF достигла $546,3. При этом на момент открытия и начала торгов он стоил $542,6, а также снижался до $535. Рекордное подорожание газа происходит на фоне сокращения объемов прокачки по трубопроводу "Ямал - Европа". Причиной стал пожар на заводе компании "Газпром" по подготовке конденсата к транспорту в Ямало-Ненецком автономном округе. На фоне чего поставки топлива рухнули в два раза. Речь о падении с 2,1 млн кубометров в час до более миллиона кубометров в час. Ранее сообщалось, что "Газпром" не будет наращивать транзит через Украину. Всего на аукционе по украинскому транзиту предлагалось организовать дополнительные мощности в объеме 9,8 млн кубометров газа в сутки. "Газпром" при этом также не стал резервировать мощности, которые предлагались в том же объеме на первые три квартала 2022 года.