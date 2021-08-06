«Лямбда» до Олимпиады: Япония скрыла обнаружение опасного штамма COVID

За три дня до Олимпиады Японский институт инфекционных заболеваний (NIID) уведомил глобальную базу вирусных геномов об обнаружении в стране опасного штамма «лямбда», однако широкой общественности не планировали говорить об этом до окончания Игр. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Отмечается, что штамм обнаружили при проверке в аэропорту. Данные о его появлении были переданы в Глобальную базу данных геномов вирусов GISAID 20 июля. Согласно данным GISAID, штамм завёз в Японию путешествующий через США человек. Пока не известно, был ли это участник Олимпийских игр. Источники близкие к Минздраву Японии рассказали, что заражение коронавирусом выявили у женщины, прибывшей из Перу. По результатам анализа оказалось, что это был «лямбда»-штамм.

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Формально об обнаружении мутации власти Японии не сообщили. В Министерстве здравоохранения страны пришли к выводу, что эту информацию нужно опубликовать после Олимпиады.

Ранее японские учёные заявили, что штамм коронавирусной инфекции «лямбда», который распространился в Южной Америке, сильно заразен и устойчив к иммунитету. Специалисты выяснили, что «лямбда» имеет мутацию, которая позволяет вирусу «уклоняться» от нейтрализующих антител. Это связано с изменением характера сцепления вируса с клеточным рецептором ACE2. Антитела к нему часто не прилипают, чтобы сдерживать его распространение в организме.

Лямбда-вариант коронавируса, который изначально выявили в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине в конце 2020 года, содержит несколько мутаций, сообщил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По словам Жемчугова, данный штамм является отражением естественного процесса мутации вируса. «Он изменяется, подстраивается под меняющиеся внешние условия. Новый штамм – как новая конструкция. Он более приспособлен, более устойчив, более заразен, более способен распространяться по миру», – отметил эксперт в эфире «Радио 1».

Предполагается, что эта версия патогена содержит несколько мутаций в спайковом белке, которые влияют на степень заразности. Поэтому данный штамм, по его словам, будет быстрее заражать тех, кто еще не переболел и не вакцинировался. Но пока у ученых нет доказательств, что новый штамм провоцирует более тяжелое течение COVID-19 или ослабляет действие вакцин, отмечает РИА «Новости».

«Новая конструкция дает этому коронавирусу преимущество в размножении. Он начинает распространяться и вытеснять предыдущие. Думаю, что коронавирус «лямбда» постепенно вытеснит «дельту», – заключил Жемчугов.

Ранее ВОЗ внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список «вызывающих озабоченность»: штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний продолжает мутировать, и глава ВОЗ призвал мир готовиться к новым эпидемиям.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сравнила заразность распространенных штаммов COVID-19: «дельта»-варианта, штаммов «лямбда» и «альфа». Она заявила об этом в интервью телеканалу «Россия 1».

По ее словам, «дельта»-вариант коронавируса на 50 процентов более заразен, чем штамм «альфа», который обнаружили в Великобритании.

«Вакцина хорошо защищает людей от тяжелых заболеваний, но при этом вирус передаваться может. Самая большая опасность заключается в мутации инфекции», — объяснила специалист.

«На данный момент, конечно, "дельта" вызывает озабоченность, но есть и другие штаммы. Под вниманием "лямбда", которая впервые была обнаружена в августе прошлого года в Южной Америке. Сейчас выясняется, вытесняют ли эти штаммы другие, меняют ли они какие-то характеристики, становясь более заразными», — заверила Вуйнович.

Также Вуйнович заявила, что в России наблюдается медленное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Вакцина от COVID-19 «Спутник V» зарегистрирована уже в 67 странах мира. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, препарат может получить одобрение ВОЗ и регулятора Евросоюза этой осенью.

Вероятность вытеснения дельта-штамма коронавируса вариантом "лямбда" представляется сомнительной, заявили ТАСС в центре "Вектор" Роспотребнадзора.

Ранее японские биологи обнаружили, что лямбда-штамм обладает не только повышенной заразностью, но и способностью скрываться от иммунной системы.

"В настоящее время лямбда-штамм отсутствует в России. Всемирная организация здравоохранения не относит лямбда-штамм к вариантам, вызывающим озабоченность (VOC). То, что лямбда-штамм вытеснит вариант дельта, представляется сомнительным", - говорится в сообщении "Вектора".

В более чем 30 государствах были зафиксированы случаи заболевания «лямбда»-вариантом коронавирусной инфекции. Такую информацию сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Данный вариант коронавируса в первый раз был обнаружен в декабре прошлого года в Перу. В настоящее время он наиболее распространился на территории Южной и Северной Америки.

Сейчас Всемирная организация здравоохранения внимательно мониторит распространения нового штамма инфекции и собирает все имеющиеся данные у стран-членов организации. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее ученые, занимающиеся исследованием нового «лямбда»-штамма COVID-19, высказали предположением, что данная версия патогена имеет несколько мутаций в спайковом белке. Одним из характерных для него симптомов назвали непрерывный кашель.

Случаев заражения новым лямбда-штаммом коронавируса в России нет, сообщили в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.