В России заработал Вайлдберриз банк

Крупный российский интернет-магазин Wildberries переименовал купленный ранее банк «Стандарт кредит» в Вайлдберриз банк. Глава ретейлера, одна из самых богатых женщин страны Татьяна Бакальчук стала владельцем кредитной организации в феврале. Уже в июне Wildberries запустила покупку товаров в кредит и рассрочку. Как сообщили в компании, ребрендинг позволит ускорить развитие платёжного сервиса на площадке, а также сделать более удобными взаиморасчёты с покупателями и поставщиками.

Как следует из данных Контур.Фокуса», ООО «Банк Стандарт-кредит» было переименовано в ООО «Вайлдберриз банк» в начале августа. Ретейлер сообщил, что Центробанк переименование утвердил.

«Wildberries приобрёл банк "Стандарт кредит" для дальнейшего активного развития онлайн-площадки – действующих сервисов для покупателей и предпринимателей и запуска новых», — отметили в компании.

Татьяна Бакальчук купила себе 100% акций «Стандарт-кредита» в феврале. До этого совладельцами банка были Александр Синельников (31,9%) и Александр Бадимов (27%). «Стандарт-кредит» — участник системы страхования вкладов и входит в четвёртую сотню банков по активам (706,86 млн рублей) с собственным капиталом 302 млн рублей на конец 2020 года. Чистый убыток за год составил 21,8 млн рублей.

По словам экспертов, крупные фирмы нередко создают или приобретают банки, чтобы с помощью них рассчитываться с поставщиками. Это позволяет держать под контролем все операции и добиваться финансовой независимости. Помимо этого, банк можно использовать для быстрого выпуска карт лояльности, подарочных карт, а также для оформления кредитов и рассрочек на покупки.