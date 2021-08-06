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Защита обжалует приговор фигурантам дела Baring Vostok

BFM.RU
1 час назад

Приговор Мещанского суда Москвы по делу Baring Vostok будет обжалован, заявил адвокат главного фигуранта Майкла Калви Тимофей Гриднев. Всего на скамье подсудимых оказалось семь человек. Все они получили условные сроки.

Защита обжалует приговор Майклу Калви
Фото: ReutersReuters

«Нас в принципе не устраивает обвинение в хищении, а исследованные в суде доказательства исключают сам факт хищения», — сказал Гриднев.

По его словам, защиту не устроит ни один приговор, кроме оправдательного.

Ранее он высказал в интервью Business FM мнение о том, что обвинительный приговор суда может «разрушить все гражданско-правовые сделки, связанные с банком «Восточный», в том числе по продаже его Совкомбанку.

Мещанский суд Москвы 5 августа признал виновным основателя инвестфонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви и еще шестерых подсудимых виновными в растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный» и приговорил к условным срокам от 3,5 до 5,5 лет лишения свободы. Подсудимые вину отрицали. Еще до начала процесса, в октябре 2020 года, кредитное учреждение и Baring Vostok, который являлся акционером банка, урегулировали спор. Иск банка к подсудимым, заявленный в рамках уголовного дела, был отозван.

Компании,Майкл Калви,Тимофей Гриднев,Совкомбанк,Business FM,
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