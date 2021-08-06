Защита обжалует приговор Майклу Калви

Приговор Мещанского суда Москвы по делу Baring Vostok будет обжалован, заявил адвокат главного фигуранта Майкла Калви Тимофей Гриднев. Всего на скамье подсудимых оказалось семь человек. Все они получили условные сроки.

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«Нас в принципе не устраивает обвинение в хищении, а исследованные в суде доказательства исключают сам факт хищения», — сказал Гриднев.

По его словам, защиту не устроит ни один приговор, кроме оправдательного.

Ранее он высказал в интервью Business FM мнение о том, что обвинительный приговор суда может «разрушить все гражданско-правовые сделки, связанные с банком «Восточный», в том числе по продаже его Совкомбанку.