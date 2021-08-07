«Третий глаз»: что доводит сотрудников офисов до самоубийства

Об азиатской корпоративной культуре ходит множество легенд: говорят, например, что офисные сотрудники так боятся отлучаться с рабочего места, что скорее умрут, чем позволят начальству усомниться в своих талантах и трудоспособности. В Китае, стране тотального видеонаблюдения, социальных рейтингов и собственного интернета, защищенного «Золотым щитом», эту идею возвели в абсолют. Уже несколько лет в крупных компаниях страны работает система «Дисанжиян» (DiSanZhiYan) — «Третий глаз», которая тщательно следит за сотрудниками на рабочих местах. Ее алгоритмы постоянно анализируют трафик на всех рабочих устройствах и решают, кого нужно поощрить, а кого — уволить. Сиюминутная переписка в чате или просмотр короткого видео может стоить кому-то зарплаты, а кому-то — работы. Как известные во всем мире IT-гиганты контролируют сотрудников, зачем они устанавливают таймеры в уборных и почему заставляют сотрудников улыбаться, разбиралась «Лента.ру».

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Суровые будни

Видео дня

В декабре 2020 года 22-летняя сотрудница крупного китайского маркетплейса Pinduoduo упала в обморок по дороге домой. Она вышла с работы около половины второго ночи, внезапно лишилась чувств и вскоре скончалась. Девушка проводила в офисе почти все время: ее отдел, занятый доставкой продуктов, был самым загруженным в период пандемии. Спустя две недели компания сообщила еще об одной трагедии: молодой сотрудник покончил с собой прямо в офисе. Непосредственно перед смертью он в очередной раз проверил корпоративный мессенджер.

Тогда же руководство Pinduoduo уволило сотрудника, который выложил в социальную сеть Weibo видеозапись, на которой медики выносили из офиса его коллегу, которому стало плохо прямо на рабочем месте, — врачи увезли его в больницу. Все эти случаи произошли в течение нескольких недель — такова цена, которую быстрорастущая корпорация готова платить за свой взрывной рост: всего за пять лет существования молодой китайский маркетплейс Pinduoduo обзавелся почти миллиардом активных пользователей и стал второй по величине компанией в стране, уступив лишь гиганту Alibaba. Несмотря на то что цена акций компании после новости о смерти сотрудницы немного упала, на следующий день она снова выросла — и сразу на 12 процентов, ведь компания вновь продемонстрировала хорошие показатели.

Технологические компании КНР растут очень быстро, и конкуренция на рынке крайне высока. Именно поэтому крупные IT-игроки делают все, чтобы максимально эффективно использовать сотрудников и автоматизировать слежку за ними. Они активно внедряют в своих офисах инструменты повышения производительности, чтобы сотрудники приносили как можно больше пользы корпорациям, не тратя ни секунды на отдых. В этом компаниям помогает специальное программное обеспечение, мониторящее каждый шаг работников. Так, система «Дисанжиян», которую устанавливают на рабочие гаджеты, фиксирует каждое действие — от пересылаемого сообщения до минимальной правки в файле. Эти методы совершенно неэтичны — программы слежения вторгаются в личную жизнь сотрудников и создают для них крайне стрессовые условия.

Софт «Третий глаз», как утверждается на сайте продукта, практически всесилен: он позволяет не только следить за компьютерами подчиненных в реальном времени, но и активно собирает все данные, включая переписку по электронной почте, действия в чатах и операции с файлами. Система блокировки по ключевым словам позволяет управлять всеми действиями сотрудников: на контролирующем устройстве можно увидеть абсолютно все, что делается на подконтрольных. ПО также контролирует и записывает содержимое буфера обмена — тексты и изображения. С его помощью можно удаленно копировать, вырезать, переименовывать файлы, скачивать их или запрещать к ним доступ. Компания позиционирует свою систему слежки как «всемогущую» и «всеконтролирующую», а также «адаптированную ко всем методам противодействия слежке». Среди клиентов компании — сотни корпораций и даже государственные структуры.

«Система заставляет сотрудников бояться. Они знают, что за ними наблюдают на протяжении всей 12-часовой рабочей смены. Жизнь по схеме 9-9-6 была достаточно несчастной и без того, чтобы жить в страхе», — заявил в интервью изданию Insider программист Дзян И.

Многие китайские компании давно работают по системе «9-9-6» — то есть по 12 часов в день, с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю. Время от времени — как правило, после серии суицидов среди сотрудников крупных корпораций — стране возникают дискуссии об этичности подобной корпоративной культуры. Однако через некоторое время они затихают. Сами сотрудники называют такую систему «007» — это значит, что им надо быть на связи с руководством и коллегами 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Расслабиться и позабыть о работе нельзя ни на секунду.

Недавно введенные системы вроде «Третьего глаза» усилили контроль. По словам Дзяна И, он писал код по 12-16 часов в сутки. Когда однажды к нему подошел начальник и, размахивая листом бумаги, стал выяснять, почему он посмотрел два видео вместо того, чтобы заниматься работой, IT-специалист почувствовал себя на грани нервного срыва. Лист в руках начальника был, судя по всему, еженедельным «отчетом об эффективности» сотрудников — точнейшим поминутным трекингом активности работника с указанием всех посещенных сайтов и приложений, списком всего просмотренного, полученного и отправленного контента. Под запретом — не только стриминговые сервисы или общение с друзьями и семьей, но и просмотр сайтов с предложениями о работе.

Мониторингом сотрудников занимаются во многих компаниях, в том числе в европейских странах и США: они позволяют контролировать время, проведенное сотрудниками на сторонних сайтах, и периоды, когда сотрудник отсутствовал на рабочем месте и не использовал компьютер. Слежка стала еще более актуальной в последнее время, так как многие корпорации обеспокоились производительностью в период удаленной работы. Однако для сбора такой информации необходимо письменное согласие каждого сотрудника на обработку персональных данных. Китайские компании подобными нормами пренебрегают: здесь подобное вторжение в частную жизнь обусловлено конкуренцией среди IT-гигантов. Основатель Alibaba Джек Ма неоднократно называл длинный рабочий день «огромным благословением». Исполнительный директор конкурента Alibaba JD.com Лю Цяндун (Ричард Лю) утверждал, что люди, которые не трудятся днями напролет, ему «не братья». В стремлении заставить всех работать на износ руководство корпораций готово на многое.

Другие правила

По сообщениям информационного агентства Синьхуа можно сделать вывод, что крупные компании активно начали следить за сотрудниками в течение всего рабочего дня еще в 2018 году. Так, в городе Шэньян работодатель оштрафовал менеджера по продажам на 200 юаней (чуть более 30 долларов) за то, что тот в обеденный перерыв занимался личными делами. В провинции Шаньси работника наказали за то, что он в течение десяти минут был онлайн в социальной сети Weibo, когда находился в офисной уборной. В слежке руководству помогают разработанное три года назад приложение Zhongduantong, которое позволяет фиксировать геолокацию каждого члена коллектива в реальном времени, а также ПО для шпионажа за всеми, кто подключается к корпоративной Wi-Fi-сети от Sangfor Technologies. Это приложение и шпионское ПО используют сотни крупных компаний.

Следить за сотрудниками, отошедшими в уборную, в последнее время стали чаще. В прошлом году компания Kuaishou подверглась критике в сети после того, как стало известно, что администрация установила таймеры обратного отсчета над каждой туалетной кабинкой в офисе. Если сотрудник не покидал уборную по окончании выделенного времени, раздавался громкий сигнал. После того как система была раскритикована в сети, компания заявила, что лишь тестировала технологию, и пообещала отключить таймеры. Похожая система сбора данных принята и в Alibaba: кабинки подключены к интернету, в них установлены датчики движения и умные системы поддержания чистоты. Разработчики утверждают, что это необходимо в первую очередь для гигиены — автоматического запуска вентиляции и отправки запроса на уборку, однако сотрудники компании подозревают, что это не единственная цель.

«Многие из этих приложений отслеживают, остается ли сотрудник в определенном месте — например, в туалете — слишком долго» — говорит Алан Ли, менеджер по продукту в одной из ведущих интернет-компаний Китая, автор блога о трудовых правах IT-специалистов. Ли уточняет, что хотя в большинстве технологических компаний нет жесткого графика посещаемости уборных, некоторые используют офисные камеры для расчета приблизительного времени, проведенного на рабочем месте. Информация такого рода дает компании большую власть над работниками, если возникают трудовые споры.

Подобные системы слежки, в том числе и «Третий глаз», позволяют работодателям ранжировать «неэффективных» сотрудников, анализируя время, проведенное на сайтах, которые руководство считает не связанными с рабочими задачами. Они также следят, чтобы сотрудники не искали работу и не рассылали свое резюме. Таким образом, в Китае алгоритмы во многом ответственны за решения руководителей: они определяют, кого стоит нанять, кого повысить, а кого уволить.

Китайские гиганты — не единственные в таких инновациях: в 2019 году американский Amazon раскритиковали за использование системы автоматического увольнения работников склада, которые, по мнению софта, имели низкую производительность. В комментарии изданию Financial Times преподаватель Королевского колледжа Лондона Ник Срничек подчеркнул, что работники не заменяются алгоритмами и искусственным интеллектом. Вместо этого управление дополняется технологиями: «Технологии ускоряют ритм для людей, которые работают с машинами, а не наоборот, как это произошло во время промышленной революции в XVIII веке».

От улыбки станет...

Несколько недель назад китайская Canon Information Technology (дочерняя компания японского производителя Canon) ввела инновационную систему распознавания улыбок в офисных помещениях. Пока данное ПО используется только в пекинском офисе: компания заявила, что система нужна для того, чтобы улучшить настроение в офисе после пандемии. Камеры делают так, что входить в офис и бронировать конференц-залы могут только улыбающиеся работники. Многие сотрудники сочли использование данной технологии навязчивым: «Компании манипулируют не только нашим временем, но и нашими эмоциями», — такие комментарии появились в соцсети Weibo.

Представитель корпорации, однако, заявил изданию Nikkei, что программное обеспечение предназначалось для создания приятной обстановки. «Мы хотели побудить сотрудников создавать позитивную атмосферу, используя систему с включенной функцией обнаружения улыбки», — заявил он. По словам спикера, люди попросту слишком застенчивы, а если стимулировать их к проявлению положительных эмоций, они вскоре будут улыбаться по собственному желанию.

Canon Information Technology анонсировала это нововведение еще в прошлом году как часть набора инструментов для управления сотрудниками, но тогда технология не привлекла особого внимания — насколько распространены и привычны уже подобные приемы по всему миру. К примеру, многие программные пакеты, в том числе и Microsoft 365, оснащены встроенными инструментами для слежки. С увеличением числа людей, работающих на дому из-за пандемии, все больше компаний активно внедряют технологии, позволяющие не терять контроль над сотрудниками.