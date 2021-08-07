Фигурант дела Baring Vostok отреагировал на решение суда

Партнер фонда Baring Vostok, француз Филипп Дельпаль, сообщил, что попросил своих адвокатов как можно скорее подготовить документы для обжалования приговора, которые ему вынесли накануне, передает РИА "Новости". По словам Дельпаля, он и его коллеги полностью невиновны и не совершали преступления.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Я уже подписал мою просьбу об апелляции, и я попросил моих адвокатов подготовить необходимые документы, чтобы апелляция была подана очень быстро, потому что я считаю, что вынесенное решение полностью несправедливо", - сказал француз.

6 августа суд приговорил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви к 5,5 годам условно. Также обвинение настаивало на условных сроках для Калви и других фигурантов дела, а защита - на оправдании.

Среди обвиняемых были партнеры Baring Vostok француз Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов. Калви был задержан 15 февраля 2019 года по подозрению в растрате средств банка "Восточный" в размере 2,5 млрд руб.

По версии следствия, он ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций International Financial Technology Group: они были оценены в 3 млрд руб. при реальной стоимости 600 тыс. руб. 11 апреля 2019 года Калви был отправлен под домашний арест.

12 ноября Верховный суд России освободил предпринимателя и еще шестерых фигурантов дела из-под ареста, наложив на них ряд ограничений. 19 июля текущего года инвестор выступил в суде.

По словам Калви, он и его коллеги "действовали исключительно в рамках закона и исключительно в интересах банка и его вкладчиков".