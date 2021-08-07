«Мегафон» продал свою долю в «AliExpress Россия»

Компания «Мегафон» полностью вышла из капитала «AliExpress Россия». Долю приобрёл единственный акционер оператора — USM International миллиардера Алишера Усманова. «Мегафону» принадлежало 24,3% ретейлера или 24 млн обыкновенных акций. За последний год «AliExpress Россия» увеличила свой оборот и стал второй онлайн-площадкой в стране по этому показателю. Однако пока интернет-площадке так и не удалось стать прибыльной: в первом полугодии 2021-го убытки достигли почти 1 млрд рублей.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

О продаже «Мегафоном» своей доли в «AliExpress Россия» говорится на портале раскрытия корпоративной информации. Сумму сделки компания не уточнила. В пресс-службе оператора пояснили, что новая структура владения — «более правильная с точки зрения дальнейшего развития» проекта.

В «AliExpress Россия» отметили , что у компании и USM International «есть множество пересечений», а сделка поможет «в строительстве крупнейшей e-commerce платформы в России». В самой компании Усманова покупку не комментируют.

«AliExpress Россия» появилась в 2019 году как совместное предприятие Alibaba Group китайского миллиардера Джека Ма, Mail.Ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). На момент создания Alibaba принадлежало 55,7%. «Мегафон» получил 24,3%, Mail.Ru Group — 15%, РФПИ — 5%. Голосующие доли распределялись так: у Alibaba было 49,9%, у «Мегафона» — 30,2%, у Mail.Ru Group — 18,7%, а у РФПИ — 1,2%.

Интернет-магазин с китайскими корнями довольно быстро стал самым популярным у россиян. С апреля 2020 года по март 2021-го оборот совместного предприятия вырос до 229 млрд рублей, из них на российский рынок пришлось 55 млрд рублей. По этому показателю площадка уступала только магазину Wildberries, у которого он составлял 437 млрд рублей.

Однако прибыли «AliExpress Россия» по-прежнему не приносит. В первом полугодии чистый убыток вырос с 533 до 967 млн рублей.