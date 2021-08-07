"Газпром перестраховался": грозит ли Европе холодная зима

Газпром начал отбор газа из хранилищ газа в ЕС и РФ. Это событие, а также пожар на газоконденсатном заводе в Уренгое напугали рынок – цены на газ достигли 540 долларов. Если раньше аналитики предсказывали падение цен осенью, то сейчас фьючерсы на газ превышают 500 долларов вплоть до II квартала 2022 года. И это притом, что европейские хранилища пока пусты, а насколько морозной будет зима – никто не знает.

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Газпром экстренно начал отбор газа из подземных хранилищ в Европе и России. Это событие совпало с пожаром 5 августа на заводе стабилизации конденсата на Ямале. По данным портала Gas Infrastructure Europe, в режим активного отбора перешли хранилища Реден в Германии, Хайдах в Австрии и Бергермеер в Нидерландах.

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Напомним, в ночь на четверг в 23 километрах от Нового Уренгоя загорелось здание завода Газпрома по подготовке конденсата к транспорту. Это крупнейшее газоперерабатывающее предприятие в ЯНАО. Подробно Газпром не комментировал последствия аварии и сообщал лишь об «анализе причин и последствий инцидента». Завод является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, обеспечивающего прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона.

К утру пятницы пожар был полностью ликвидирован, но прокачка через газопровод «Ямал – Европа» снизилась в один момент вдвое. Ежегодная мощность газопровода составляет 32,9 млрд кубометров. Это один из ключевых трубопроводов для ЕС. Газ с севера Западной Сибири идет через Белоруссию и Польшу в ФРГ. Так, в течение всего дня 5 августа ГТС Германии на входе принимала примерно 1,9-2,1 млн кубометров газа, а после 18.00 мск четверга прием упал до 1 млн кубометров в час. В пятницу с 7.00 мск объем прокачки немного подрос, примерно до 1,5-1,6 млн кубометров газа в час.