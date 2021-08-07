"Газпром перестраховался": грозит ли Европе холодная зима

Газпром начал отбор газа из хранилищ газа в ЕС и РФ. Это событие, а также пожар на газоконденсатном заводе в Уренгое напугали рынок – цены на газ достигли 540 долларов. Если раньше аналитики предсказывали падение цен осенью, то сейчас фьючерсы на газ превышают 500 долларов вплоть до II квартала 2022 года. И это притом, что европейские хранилища пока пусты, а насколько морозной будет зима – никто не знает.
Газпром экстренно начал отбор газа из подземных хранилищ в Европе и России. Это событие совпало с пожаром 5 августа на заводе стабилизации конденсата на Ямале. По данным портала Gas Infrastructure Europe, в режим активного отбора перешли хранилища Реден в Германии, Хайдах в Австрии и Бергермеер в Нидерландах.
Напомним, в ночь на четверг в 23 километрах от Нового Уренгоя загорелось здание завода Газпрома по подготовке конденсата к транспорту. Это крупнейшее газоперерабатывающее предприятие в ЯНАО. Подробно Газпром не комментировал последствия аварии и сообщал лишь об «анализе причин и последствий инцидента». Завод является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, обеспечивающего прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона.
К утру пятницы пожар был полностью ликвидирован, но прокачка через газопровод «Ямал – Европа» снизилась в один момент вдвое. Ежегодная мощность газопровода составляет 32,9 млрд кубометров. Это один из ключевых трубопроводов для ЕС. Газ с севера Западной Сибири идет через Белоруссию и Польшу в ФРГ. Так, в течение всего дня 5 августа ГТС Германии на входе принимала примерно 1,9-2,1 млн кубометров газа, а после 18.00 мск четверга прием упал до 1 млн кубометров в час. В пятницу с 7.00 мск объем прокачки немного подрос, примерно до 1,5-1,6 млн кубометров газа в час.
Это ЧП значительно повлияло на стоимость газа: в Европе она превысила 540 долларов за тысячу кубометров. По информации «Коммерсанта», фьючерсы на газ с поставкой в октябре, привязанные к спотовым котировкам крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах, достигали отметки 547 долларов за тысячу кубов.
Цены на газ выше 500 долларов на все месяцы вплоть до марта 2022 года. Снижения до 330 долларов рынок, согласно фьючерсным котировкам, ждет только следующим летом.