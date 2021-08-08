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Microsoft потребует от сотрудников и посетителей офисов полной вакцинации от коронавируса

Газета.Ruиещё 3
8 минут назад

Корпорация Microsoft потребует от сотрудников и посетителей офисов полной вакцинации от коронавируса, сообщает издание The Verge. В письме для сотрудников корпорации, Microsoft уточняет, что предполагаемая дата открытия офисов в Соединенных Штатах - не ранее 4 октября 2021 года.

Microsoft потребовала от сотрудников и гостей полной вакцинации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Начиная с сентября, мы также потребуем доказательства вакцинации для всех сотрудников, поставщиков, и любых гостей, входящих в здания Microsoft в США, а также будет обеспечен процесс размещения сотрудников. Мы продолжаем анализировать ситуацию на местном уровне в каждом регионе/стране/штате, где мы работаем, и при необходимости скорректируем даты и правила", - указано в письме.

Уточняется, что для отдельных категорий сотрудников офисов, которые не могут сделать прививку от COVID-19 по медицинским или религиозным причинам, будут скорректированы правила или им будет предоставлена возможность работы на дому. Схожие организационные решения в отношении сотрудников были приняты и в других американских компаниях, например, в Apple и Amazon. Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендацию, согласно которой не менее 80% сотрудников должны быть защищены от COVID-19.

Компании,Роспотребнадзор,Microsoft,Apple,
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