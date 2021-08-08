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Рогозин предложил ввести смертную казнь для коррупционеров

RT на русскомиещё 2
55 минут назад

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что наказание за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) должно быть жёстче.

Рогозин призвал вернуть смертную казнь в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом он сказал в эфире YouTube-канала «Сольвьев Live».

«Я ещё когда в Думе работал, говорил и публично заявлял, что, с моей точки зрения, коррупция в ОПК должна караться расстрелом, а не посадками. Потому что здесь речь идёт не только о преступлениях, связанных с хищением государственных средств, но воруют у обороны, у безопасности страны. Фактически это потворство агрессору», — считает Рогозин.

Он отметил, что коррупционеры в сфере ОПК своими действиями поощряют ослабление России и прилагают усилия для того, чтобы государство не смогло защищать своих граждан.

В стране действует мораторий на смертную казнь. По данным опроса ВЦИОМ за март 2021 года, 2% респондентов высказались за отмену запрета.

Компании,Экономика,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,Госдума,
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