Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

США и Европа назвали последствия для России из-за дела Калви

Lenta.ru
1 час назад

Решение Мещанского суда Москвы по делу основателя фонда Baring Vostok американца Майкла Калви испортило инвестиционный климат в России, и тот факт, что его фигуранты получили условные сроки, ситуацию не меняет. Такие последствия вердикта назвал представитель посольства США, передает РИА Новости.

США и Европа назвали последствия для России из-за дела Калви
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, сам факт криминализации коммерческих споров вызовет опасения у иностранных инвесторов, которые хотели бы вложить средства в российские предприятия.

Видео дня

Аналогичным образом оценил приговор суда посол Евросоюза в России Маркус Эдерер. Он подчеркнул, что бизнес-климату в стране нанесен чувствительный удар, потому что коммерческим спорам не место в уголовном суде. Дипломат также предположил, что обвиняемые должны были чувствовать себя так, словно оказались в романе Франца Кафки «Процесс».

Суд объявил приговор опальному инвестору из США Калви

Калви получит пять с половиной лет условно, гражданин Франции Филипп Дельпаль — 4,5 года, Ваган Абгарян — 4,5 года, Иван Зюзин — 5 лет, Максим Владимиров — 4 года, Алексей Кордичев — 3,5 года, Александр Цакунов — 4 года.

Сам американский инвестор назвал приговор оскорблением, поскольку его осудили за преступление, которого не было. Он напомнил, что в деле не было ни потерпевших, ни ущерба, а выгоду в результате сделки, за которую его осудили, стал банк «Восточный», интересы которого якобы отстаивало следствие.

Основатель Baring Vostok подчеркнул, что в приговоре судья дословно повторила прошлогодний текст прокурора, а та слово в слово повторяла текст предварительного обвинения. Все доводы и доказательства защиты были полностью проигнорированы.

В Кремле полагают, что дело Калви не скажется на инвестиционном климате в России, поскольку для него гораздо важнее те меры, которые принимает правительство.

Между тем в четверг, 5 августа, уже после информации о том, что приговор по делу Baring Vostok будет обвинительным, министр экономики Максим Решетников заявил, что не понимает, что мешает бизнесу вкладывать средства в отечественные проекты. Он посетовал, что инициативы от инвесторов не видно.

Компании,Иван Зюзин,Филипп Дельпаль,Ваган Абгарян,Майкл Калви,Алексей Кордичев,Маркус Эдерер,Максим Владимиров,Максим Решетников,Франц Кафка,ЕС,РИА Новости,
110
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители