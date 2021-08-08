США и Европа назвали последствия для России из-за дела Калви

Решение Мещанского суда Москвы по делу основателя фонда Baring Vostok американца Майкла Калви испортило инвестиционный климат в России, и тот факт, что его фигуранты получили условные сроки, ситуацию не меняет. Такие последствия вердикта назвал представитель посольства США, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, сам факт криминализации коммерческих споров вызовет опасения у иностранных инвесторов, которые хотели бы вложить средства в российские предприятия.

Видео дня

Аналогичным образом оценил приговор суда посол Евросоюза в России Маркус Эдерер. Он подчеркнул, что бизнес-климату в стране нанесен чувствительный удар, потому что коммерческим спорам не место в уголовном суде. Дипломат также предположил, что обвиняемые должны были чувствовать себя так, словно оказались в романе Франца Кафки «Процесс».

Сам американский инвестор назвал приговор оскорблением, поскольку его осудили за преступление, которого не было. Он напомнил, что в деле не было ни потерпевших, ни ущерба, а выгоду в результате сделки, за которую его осудили, стал банк «Восточный», интересы которого якобы отстаивало следствие.

Основатель Baring Vostok подчеркнул, что в приговоре судья дословно повторила прошлогодний текст прокурора, а та слово в слово повторяла текст предварительного обвинения. Все доводы и доказательства защиты были полностью проигнорированы.

В Кремле полагают, что дело Калви не скажется на инвестиционном климате в России, поскольку для него гораздо важнее те меры, которые принимает правительство.