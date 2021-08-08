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«Газпром» продолжил снижать поставки газа в Европу

Lenta.ru
1 час назад

В воскресенье, 8 августа, поставки газа по газопроводу «Ямал — Европа» продолжили сокращаться, упав еще на 3 процента, с 1,5 миллиона кубометров в час до 1,4 миллиона. Об этом свидетельствуют данные немецкого транзитного оператора Gascade, сообщает РИА Новости.

«Газпром» еще больше снизил поставки газа в Европу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После аварии на заводе по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем, произошедшей в ночь на 5 августа, в суточном выражении прокачка снизилась на 16 миллионов кубометров.

Инцидент существенно повлиял на добычу «Газпрома». По данным портала Gas Infrastructure Europe, для исполнения контрактов «Газпром» начал активно использовать запасы в газовых хранилищах в Европе.

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По оценкам «Ренессанс Капитала», авария приведет к падению добычи компании на 8 миллиардов кубометров газа и на 5 миллионов тонн газового конденсата в 2021 году.

При этом ситуация наложилась на и без того рекордный рост цен на газ в Европе. В числе прочих причин эксперты, объясняя взлет стоимости топлива, говорят о сознательном нежелании «Газпрома» наращивать поставки до запуска в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2».

К такому выводу приводит отказ российской компании бронировать дополнительные мощности украинской газотранспортной системы даже на время плановых остановок собственных трубопроводов. Глава Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон подчеркнул, что дефицита топлива в Европе можно было бы избежать, если бы не действия «Газпрома», угрожающие энергобезопасности ЕС.

Компании,Газпром,ЕС,РИА Новости,
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