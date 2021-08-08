«Газпром» еще больше снизил поставки газа в Европу

В воскресенье, 8 августа, поставки газа по газопроводу «Ямал — Европа» продолжили сокращаться, упав еще на 3 процента, с 1,5 миллиона кубометров в час до 1,4 миллиона. Об этом свидетельствуют данные немецкого транзитного оператора Gascade, сообщает РИА Новости.

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После аварии на заводе по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем, произошедшей в ночь на 5 августа, в суточном выражении прокачка снизилась на 16 миллионов кубометров.

Инцидент существенно повлиял на добычу «Газпрома». По данным портала Gas Infrastructure Europe, для исполнения контрактов «Газпром» начал активно использовать запасы в газовых хранилищах в Европе.

По оценкам «Ренессанс Капитала», авария приведет к падению добычи компании на 8 миллиардов кубометров газа и на 5 миллионов тонн газового конденсата в 2021 году.

При этом ситуация наложилась на и без того рекордный рост цен на газ в Европе. В числе прочих причин эксперты, объясняя взлет стоимости топлива, говорят о сознательном нежелании «Газпрома» наращивать поставки до запуска в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2».