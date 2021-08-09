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Акции «Сбера» обновили рекорд

Алиса Селезнёва
38 минут назад

Данные торгов на Московской бирже свидетельствуют, что сегодня обыкновенные акции «Сбера» обновили исторический максимум, достигнув 323,16 рубля.

Акции Сбера обновили рекорд
Фото: ТАССТАСС

При этом предыдущий рекорд был зафиксирован 10 мая, тогда акции торговались по 320,19 рубля за штуку.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост стоимости ценных бумаг «Сбера». Так, «ВТБ Капитал» ожидают в следующем году рост котировок до 390 рублей, «БКС» — до 370 рублей, «Уралсиб» — до 294,44 рубля, «КИТ Финанс» — до 383,3 рубля.

Сбербанк зачислил государственные выплаты на детей

Ранее чистая прибыль «Сбера» по итогам первого полугодия составила 629,8 млрд руб., таким образом в годовом выражении она выросла на 119,3%. Также «Сбер» достиг рентабельности капитала выше 25%.

По итогам 2019 года Сбербанк выплатил рекордные дивиденды в 422,4 млрд рублей из расчета 18,7 рублей на одну обыкновенную и привилегированную акцию.

Компании,КИТ Финанс,ВТБ Капитал,Московская биржа,Сбербанк России,
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