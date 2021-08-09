Акции «Сбера» обновили рекорд

Данные торгов на Московской бирже свидетельствуют, что сегодня обыкновенные акции «Сбера» обновили исторический максимум, достигнув 323,16 рубля.

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При этом предыдущий рекорд был зафиксирован 10 мая, тогда акции торговались по 320,19 рубля за штуку.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост стоимости ценных бумаг «Сбера». Так, «ВТБ Капитал» ожидают в следующем году рост котировок до 390 рублей, «БКС» — до 370 рублей, «Уралсиб» — до 294,44 рубля, «КИТ Финанс» — до 383,3 рубля.

Ранее чистая прибыль «Сбера» по итогам первого полугодия составила 629,8 млрд руб., таким образом в годовом выражении она выросла на 119,3%. Также «Сбер» достиг рентабельности капитала выше 25%.