Лондон ввел санкции против Гуцериева из-за «связей с Лукашенко»

Правительство Великобритании объявило о введении санкций в отношении российского бизнесмена Михаила Гуцериева из-за «связей» с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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«Гуцериев поддерживал правительство Белоруссии и осуществляемые им нарушения прав человека, репрессии в отношении гражданского общества и демократической оппозиции, в том числе используя свои деловые интересы», – цитирует документ ТАСС.

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Кроме того, Лондон ввел санкции против Минска, которые, в том числе, направлены на предотвращение полетов и посадок белорусских авиакомпаний в Британии.

Санкции последовали в ответ на задержание в Белоруссии Романа Протасевича и Софьи Сапеги, передает РИА «Новости».

«Авиационные меры включают предотвращение пролетов и посадок самолетов белорусских авиакомпаний в Британии и запрет на предоставление техобслуживания авиапарку президента Белоруссии Александра Лукашенко», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Гуцериев был включен в санкционный список ЕС по Белоруссии за поддержку белорусского президента Александра Лукашенко. В мотивационной части документа говорится о том, что Гуцериев «имеет значительные интересы в Белоруссии, особенно в энергетическом секторе, является крупным инвестором и личным другом президента Белоруссии». После этого он решил покинуть совет директоров «Русснефти».

Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.