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«Газпром» сократил поставки в Европу

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

«Газпром» продолжил сокращать поставки газа по трубопроводу «Ямал —Европа» из-за последствий аварии на заводе в Новом Уренгое, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.

Мощность прокачки газа по трубопроводу утром 11 августа составила около одного миллиона кубометров в час. Таким образом, с 08:00 по московскому времени она сократилась на 20 процентов, а по сравнению с 10 августа — почти в 1,5 раза.

Объемы поставок начали сокращаться 5 августа на фоне аварии на заводе по подготовке газового конденсата под Новым Уренгоем. На предприятии произошел пожар, вследствие чего пострадали поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ), а также добыча газа.

Мощность прокачки на входе в газотранспортную систему Германии ненадолго увеличивалась до 1,8 миллиона кубометров в час, однако большую часть времени не превышала 1,5 миллиона кубометров — при средних 3,5 миллиона кубометров в час в в июле.

Цены на газ в Европе обновили рекорд

Все это спровоцировало рост цен на газ на европейском рынке — до 542,5 доллара за тысячу кубометров. Также подорожал СУГ на внутрироссийском рынке — до рекордных 46,3 тысячи рублей за тонну.

Компании,Видео,Газпром,
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