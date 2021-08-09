Смертельное ЧП в больнице Владикавказа: пациенты остались без доступа к кислороду

"К сожалению, 9 человек скончались. Несмотря на то, что после прорыва трубы были предприняты оперативные меры по обеспечению подпитки их кислорода из баллонов. Но они находились в очень тяжёлом состоянии, и произошел короткий перерыв в их питании кислородом. Всего в реанимации находился 71 человек. Сейчас возле больницы дежурят врачи со всего региона, принимаются все необходимые меры для обеспечения нормального состояния остальных больных", - сообщили "Рамблер" в пресс-службе Минздрава Северной Осетии.