Смертельное ЧП в больнице Владикавказа: пациенты остались без доступа к кислороду

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Девять человек погибли из-за нехватки кислорода в больнице Владикавказа

Вероника Полынина
1 час назад

Во Владикавказе из-за поломки системы подачи кислорода погибли девять пациентов больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

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Фото: ТАССТАСС

Поломка кислородной системы произошла в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи.

Сообщалось, что пациенты обеспечиваются кислородом с помощью резервных кислородных баллонов.

По данным на 8.00 понедельника, в реанимации больницы находилось 67 человек, к аппарату ИВЛ были подключены 13 человек.

"К сожалению, 9 человек скончались. Несмотря на то, что после прорыва трубы были предприняты оперативные меры по обеспечению подпитки их кислорода из баллонов. Но они находились в очень тяжёлом состоянии, и произошел короткий перерыв в их питании кислородом. Всего в реанимации находился 71 человек. Сейчас возле больницы дежурят врачи со всего региона, принимаются все необходимые меры для обеспечения нормального состояния остальных больных", - сообщили "Рамблер" в пресс-службе Минздрава Северной Осетии.

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