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Развод опустил Билла Гейтса на пятое место в списке Forbes

Газета.Ruиещё 8
20 минут назад

После развода со своей супругой Мелиндой Билл Гейтс опустился на пятое место в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes, сообщает "Московский комсомолец".

Гейтс после развода стал пятым в списке Forbes
Фото: ТАССТАСС

В настоящее время состояние основателя Microsoft оценивается в 129,6 млрд долларов.

Вследствие развода Гейтс уступил четвертую позицию Марку Цукербергу, пропустив основателя Facebook вперед.

Сейчас Марк Цукерберг владеет состоянием на сумму в 130,3 млрд долларов. Билл Гейтс и Мелинда Френч Гейтс находились в официальном браке 27 лет.

Несмотря на развод, пара обещает продолжить совместную благотворительную деятельность. По некоторым данным, Гейтс может оставить своей супруге до 65 млрд долларов.

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