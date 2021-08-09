Гейтс после развода стал пятым в списке Forbes

После развода со своей супругой Мелиндой Билл Гейтс опустился на пятое место в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes, сообщает "Московский комсомолец".
В настоящее время состояние основателя Microsoft оценивается в 129,6 млрд долларов.
Вследствие развода Гейтс уступил четвертую позицию Марку Цукербергу, пропустив основателя Facebook вперед.
Сейчас Марк Цукерберг владеет состоянием на сумму в 130,3 млрд долларов. Билл Гейтс и Мелинда Френч Гейтс находились в официальном браке 27 лет.
Несмотря на развод, пара обещает продолжить совместную благотворительную деятельность. По некоторым данным, Гейтс может оставить своей супруге до 65 млрд долларов.