Гейтс после развода стал пятым в списке Forbes

После развода со своей супругой Мелиндой Билл Гейтс опустился на пятое место в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes, сообщает "Московский комсомолец".

Фото: ТАСС ТАСС

В настоящее время состояние основателя Microsoft оценивается в 129,6 млрд долларов.

Вследствие развода Гейтс уступил четвертую позицию Марку Цукербергу, пропустив основателя Facebook вперед.

Сейчас Марк Цукерберг владеет состоянием на сумму в 130,3 млрд долларов. Билл Гейтс и Мелинда Френч Гейтс находились в официальном браке 27 лет.