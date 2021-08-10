Билл Гейтс после развода стал пятым в списке богатейших людей мира

Билл Гейтс опустился на пятое место в рейтинге богатейших людей мира после официального развода со своей женой Мелиндой, сообщил американский Forbes. С момента расставания бизнесмен передал бывшей супруге акции на $5,7 млрд. Теперь состояние предпринимателя оценивается в $129,6 млрд. Четвертую позицию в рейтинге занимает глава Facebook Марк Цукерберг.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Forbes сообщил, что основатель Microsoft Билл Гейтс опустился с четвёртой строчки в рейтинге богатейших людей мира спустя несколько дней после официального развода с Мелиндой Френч Гейтс. Вскоре после расторжения брака компания Cascade Investment, которая управляет инвестициями миллиардера, перевела его бывшей супруге акции на общую сумму почти $2,5 млрд.

Ранее Мелинда Френч Гейтс уже получила от Cascade Investment ценные бумаги более чем на $3 млрд. Таким образом, её состояние прибавило по меньшей мере $5,7 млрд, писал Bloomberg. При этом, как отмечало агентство, Мелинде Гейтс могли достаться и другие активы: как именно пара решила разделить нажитое за 27 лет брака имущество, содержатся в контракте, который суд в Вашингтоне утвердил на прошлой неделе. Детали этого процесса пока не раскрываются.

До этого Билл Гейтс договорился с бывшей женой о дальнейшей судьбе их общего благотворительного фонда. Согласно условиям, если экс-супруги не смогут спокойно работать вместе после развода, Мелинда Гейтс откажется от общего детища и покинет организацию в обмен на солидную компенсацию от бывшего мужа.