Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

ЦУМ оказался в центре международного скандала

Lenta.ruиещё 8
1 час назад

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила крупного продавца люкса Mercury в нарушении конкуренции, об этом говорится в официальном Telegram-канале ФАС.

ЦУМ оказался в центре международного скандала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Mercury управляет бутиками одежды и аксессуаров, универмагами ЦУМ и ДЛТ (в Санкт-Петербурге). Компанию подозревают в «международном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции». Это касается и продажи товаров онлайн. В результате ЦУМ оказался в центре скандала, ведомство отправило туда инспекцию для проверки. Комиссия более двух часов ждала представителя компании с доверенностью для того, чтобы пройти в офис и начать проверку, отмечается в сообщении.

ФАС не поверила банку «Тинькофф» и оштрафовала его

Максимальное наказание за участие в картельном сговоре — до 15 процентов от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам прошлого года составил 90 миллиардов рублей, отметили в ФАС. За ограничение конкуренции российские законы предусматривают и уголовную ответственность, добавили в ведомстве. Mercury является официальным представителем в России люксовых часовых и ювелирных брендов.

Ранее сообщалось, что россияне принялись скупать дорогую одежду люксовых марок вопреки кризису, возникшему на фоне пандемии коронавируса. Так, лидером стал бренд Christian Dior Couture — его продажи увеличились почти на 49 процентов, а выручка достигла 5,3 миллиарда рублей.

Компании,Тинькофф банк,ЦУМ,ФАС,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители