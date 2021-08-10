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Капитализация «Сбера» превысила $100 млрд

Алиса Селезнёва
1 час назад

Данные сегодняшних торгов свидетельствуют, что капитализация «Сбера» впервые с 2018 года превысила 100 миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Капитализация «Сбера» превысила $100 млрд
Фото: ТАССТАСС

По данным на 10.30 мск, стоимость обыкновенных акций «Сбера» составила 329,15 рубля (капитализация 7,11 трлн рублей), а привилегированных - 303 млрд рублей. Таким образом капитализация компании превысила 7,408 трлн рублей.

При этом при пересчете на доллары США по текущему курсу этот показатель составил 100,7 млрд. В предыдущий раз такого показателя «Сбер» достигал в январе-апреле 2018 года.

Акции выросли на фоне сильных квартальных презентаций по МСФО и РСБУ, на базе которых идет пересмотр ожиданий рынка и прогнозов аналитиков по прибыли на этот и следующие годы, подчеркнуло издание.

Согласно прогнозам аналитиков, стоимости ценных бумаг «Сбера» будет продолжать расти. Так, в «ВТБ Капитал» ожидают в следующем году рост котировок до 390 рублей, «БКС» — до 370 рублей, «Уралсиб» — до 294,44 рубля, «КИТ Финанс» — до 383,3 рубля.

Ранее чистая прибыль «Сбера» по итогам первого полугодия составила 629,8 млрд руб., таким образом в годовом выражении она выросла на 119,3%. Также «Сбер» достиг рентабельности капитала выше 25%.

Компании,КИТ Финанс,ВТБ Капитал,Сбербанк России,
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