Капитализация «Сбера» превысила $100 млрд

Данные сегодняшних торгов свидетельствуют, что капитализация «Сбера» впервые с 2018 года превысила 100 миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным на 10.30 мск, стоимость обыкновенных акций «Сбера» составила 329,15 рубля (капитализация 7,11 трлн рублей), а привилегированных - 303 млрд рублей. Таким образом капитализация компании превысила 7,408 трлн рублей.

При этом при пересчете на доллары США по текущему курсу этот показатель составил 100,7 млрд. В предыдущий раз такого показателя «Сбер» достигал в январе-апреле 2018 года.

Акции выросли на фоне сильных квартальных презентаций по МСФО и РСБУ, на базе которых идет пересмотр ожиданий рынка и прогнозов аналитиков по прибыли на этот и следующие годы, подчеркнуло издание.

Согласно прогнозам аналитиков, стоимости ценных бумаг «Сбера» будет продолжать расти. Так, в «ВТБ Капитал» ожидают в следующем году рост котировок до 390 рублей, «БКС» — до 370 рублей, «Уралсиб» — до 294,44 рубля, «КИТ Финанс» — до 383,3 рубля.