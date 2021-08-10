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Цены на газ в Европе обновили рекорд

Парламентская газетаиещё 2
1 час назад

Цены на газ на европейском форвардном рынке на хабе TTF (Нидерланды) превысили рекордные 550 долларов за одну тысячу кубометров. Об этом сообщает во вторник РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Цены на газ в Европе обновили рекорд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На момент открытия торгов цена сентябрьского фьючерса составляла около 540 долларов. В течение дня показатель достигал 553 долларов. По состоянию на 17:15 по московскому времени, стоимость составляла примерно 545,3 доллара.

Резкий рост цен на газ на форвардном рынке начался в 2020 году. Ровно год назад средняя за день цена фьючерса составляла порядка 150,6 доллара за тысячу кубометров.

Растут и спотовые цены — стоимость контракта «на день вперёд» 10 августа по состоянию на 17:15 по московскому времени достигала 517 долларов.

Рекордные цены на газ в Европе могут продержаться до весны

Цена газа вплотную подбиралась к 545 долларам за тысячу кубометров на торгах 6 августа на фоне аварии на заводе «Газпрома» в Ямало-Ненецком автономном округе. Затем произошло снижение стоимости. С 9 августа рост цены возобновился.

Пожар произошёл на заводе «Газпрома» при подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем 5 августа. Из-за этого объём газа, проходящего по газопроводу «Ямал — Европа», упал более чем в два раза. На следующий день пожар потушили.

Компании,Газпром,
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