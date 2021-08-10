Цены на газ в Европе обновили рекорд

Цены на газ на европейском форвардном рынке на хабе TTF (Нидерланды) превысили рекордные 550 долларов за одну тысячу кубометров. Об этом сообщает во вторник РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

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На момент открытия торгов цена сентябрьского фьючерса составляла около 540 долларов. В течение дня показатель достигал 553 долларов. По состоянию на 17:15 по московскому времени, стоимость составляла примерно 545,3 доллара.

Резкий рост цен на газ на форвардном рынке начался в 2020 году. Ровно год назад средняя за день цена фьючерса составляла порядка 150,6 доллара за тысячу кубометров.

Растут и спотовые цены — стоимость контракта «на день вперёд» 10 августа по состоянию на 17:15 по московскому времени достигала 517 долларов.

Цена газа вплотную подбиралась к 545 долларам за тысячу кубометров на торгах 6 августа на фоне аварии на заводе «Газпрома» в Ямало-Ненецком автономном округе. Затем произошло снижение стоимости. С 9 августа рост цены возобновился.